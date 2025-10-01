La retribuzione Ingegnere del Software in Miami-Ft. Lauderdale Area presso Magic Leap varia da $139K per year per Entry Software Engineer a $188K per year per Lead Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in Miami-Ft. Lauderdale Area mediano year ammonta a $149K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Magic Leap. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Entry Software Engineer
$139K
$124K
$10K
$5K
Associate Software Engineer
$115K
$110K
$3.4K
$2K
Software Engineer
$130K
$110K
$15K
$4.3K
Senior Software Engineer
$163K
$147K
$4K
$11.4K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Magic Leap, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)
