La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Zurich Area presso Magic Leap varia da CHF 172K per year per Senior Software Engineer a CHF 209K per year per Lead Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in Greater Zurich Area mediano year ammonta a CHF 213K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Magic Leap. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Entry Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Magic Leap, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)
