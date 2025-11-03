Directory Aziendale
Machine Zone
Machine Zone Manager di Ingegneria del Software Stipendi

La retribuzione totale Manager di Ingegneria del Software media in United States presso Machine Zone varia da $332K a $464K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Machine Zone. Ultimo aggiornamento: 11/3/2025

Retribuzione Totale Media

$359K - $417K
United States
Range Comune
Range Possibile
$332K$359K$417K$464K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Machine Zone?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Machine Zone in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $464,100. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Machine Zone per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in United States è $331,500.

