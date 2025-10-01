La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso Luxoft varia da $92.5K per year per L1 a $107K per year per L5. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $120K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Luxoft. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
$92.5K
$82.5K
$10K
$0
L2
$114K
$101K
$13.3K
$0
L3
$120K
$120K
$0
$0
L4
$132K
$132K
$0
$111
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***