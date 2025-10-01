Directory Aziendale
La retribuzione Ingegnere del Software in Ukraine presso Luxoft varia da UAH 1.42M per year per L2 a UAH 3.18M per year per L5. Il pacchetto di retribuzione in Ukraine mediano year ammonta a UAH 1.78M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Luxoft. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Livello Base)
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
Regular Software Engineer
UAH 1.42M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
Senior Software Engineer
UAH 2.19M
UAH 2.19M
UAH 0
UAH 0
L4
Lead Software Engineer
UAH 3.13M
UAH 3.13M
UAH 0
UAH 0
UAH 6.61M

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Quali sono i livelli di carriera presso Luxoft?

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Luxoft in Ukraine raggiunge una retribuzione totale annua di UAH 3,220,230. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Luxoft per il ruolo Ingegnere del Software in Ukraine è UAH 1,780,168.

