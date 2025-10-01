La retribuzione Ingegnere del Software in Ukraine presso Luxoft varia da UAH 1.42M per year per L2 a UAH 3.18M per year per L5. Il pacchetto di retribuzione in Ukraine mediano year ammonta a UAH 1.78M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Luxoft. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
UAH 1.42M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
UAH 2.19M
UAH 2.19M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 3.13M
UAH 3.13M
UAH 0
UAH 0
