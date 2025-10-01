Directory Aziendale
Luxoft Ingegnere del Software Stipendi a Mexico

La retribuzione Ingegnere del Software in Mexico presso Luxoft varia da MX$30.1K per year per L1 a MX$62K per year per L4. Il pacchetto di retribuzione in Mexico mediano year ammonta a MX$53.9K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Luxoft. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Livello Base)
MX$30.1K
MX$29.7K
MX$0
MX$406
L2
Regular Software Engineer
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
Senior Software Engineer
MX$54.9K
MX$53.9K
MX$0
MX$966
L4
Lead Software Engineer
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Quali sono i livelli di carriera presso Luxoft?

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Luxoft in Mexico raggiunge una retribuzione totale annua di MXMX$69,199. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Luxoft per il ruolo Ingegnere del Software in Mexico è MXMX$53,880.

