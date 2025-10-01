La retribuzione Ingegnere del Software in Krakow Metropolitan Area presso Luxoft varia da PLN 167K per year per L2 a PLN 251K per year per L4. Il pacchetto di retribuzione in Krakow Metropolitan Area mediano year ammonta a PLN 222K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Luxoft. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 241K
PLN 241K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 251K
PLN 251K
PLN 0
PLN 0
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
