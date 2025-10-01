La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Los Angeles Area presso Luxoft varia da $121K per year per L3 a $127K per year per L4. Il pacchetto di retribuzione in Greater Los Angeles Area mediano year ammonta a $120K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Luxoft. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$121K
$121K
$0
$0
L4
$127K
$127K
$0
$0
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
