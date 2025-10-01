Directory Aziendale
Luxoft
  • Germany

Luxoft Ingegnere del Software Stipendi a Germany

La retribuzione Ingegnere del Software in Germany presso Luxoft varia da €64.3K per year per L2 a €86.5K per year per L4. Il pacchetto di retribuzione in Germany mediano year ammonta a €75.1K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Luxoft. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Livello Base)
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
Regular Software Engineer
€64.3K
€64.3K
€0
€0
L3
Senior Software Engineer
€71.4K
€71.4K
€0
€0
L4
Lead Software Engineer
€86.5K
€86.5K
€0
€0
€142K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Quali sono i livelli di carriera presso Luxoft?

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Luxoft in Germany raggiunge una retribuzione totale annua di €88,399. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Luxoft per il ruolo Ingegnere del Software in Germany è €73,618.

