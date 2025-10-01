Directory Aziendale
Luxoft
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

  • Egypt

Luxoft Ingegnere del Software Stipendi a Egypt

La retribuzione Ingegnere del Software in Egypt presso Luxoft ammonta a EGP 1.23M per year per L2. Il pacchetto di retribuzione in Egypt mediano year ammonta a EGP 1.23M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Luxoft. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Media Retribuzione Per Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Livello Base)
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L2
Regular Software Engineer
EGP 1.23M
EGP 1.2M
EGP 0
EGP 28.7K
L3
Senior Software Engineer
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L4
Lead Software Engineer
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
Visualizza 3 Altri Livelli
Aggiungi CompensoConfronta Livelli

EGP 7.88M

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di EGP 1.48M+ (a volte EGP 14.77M+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte
Stipendi di Stage

Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso Luxoft?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingegnere del Software at Luxoft in Egypt sits at a yearly total compensation of EGP 1,289,852. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Ingegnere del Software role in Egypt is EGP 1,218,467.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Luxoft

Aziende Correlate

  • Temenos
  • Grid Dynamics
  • EPAM Systems
  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse