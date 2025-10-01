Directory Aziendale
Luxoft
La retribuzione Ingegnere del Software in Bucharest Metropolitan Area presso Luxoft varia da RON 93.2K per year per L1 a RON 296K per year per L4. Il pacchetto di retribuzione in Bucharest Metropolitan Area mediano year ammonta a RON 141K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Luxoft. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Livello Base)
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
Regular Software Engineer
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
Senior Software Engineer
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.4
L4
Lead Software Engineer
RON 296K
RON 296K
RON 0
RON 0
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Quali sono i livelli di carriera presso Luxoft?

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

La compensació total anual mitjana reportada a Luxoft per al rol de Ingegnere del Software in Bucharest Metropolitan Area és RON 141,485.

Altre Risorse