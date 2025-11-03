Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Ingegnere Hardware in United States mediano presso Lunar Energy ammonta a $173K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Lunar Energy. Ultimo aggiornamento: 11/3/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Lunar Energy
Hardware Engineer
Mountain View, CA
Totale annuo
$173K
Livello
-
Base
$170K
Stock (/yr)
$2.5K
Bonus
$0
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
6 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Lunar Energy?
Ultimi invii di stipendi
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Hardware in Lunar Energy in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $204,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Lunar Energy per il ruolo Ingegnere Hardware in United States è $172,500.

