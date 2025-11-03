Directory Aziendale
La retribuzione totale Manager di Programma Tecnico media in United States presso Luminar Technologies varia da $162K a $226K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Luminar Technologies. Ultimo aggiornamento: 11/3/2025

Retribuzione Totale Media

$175K - $203K
United States
Range Comune
Range Possibile
$162K$175K$203K$226K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Luminar Technologies, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Programma Tecnico in Luminar Technologies in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $226,100. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Luminar Technologies per il ruolo Manager di Programma Tecnico in United States è $161,500.

Altre Risorse