Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Lumentum. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025

Retribuzione Totale Media

NT$1.95M - NT$2.22M
Taiwan
Range Comune
Range Possibile
NT$1.69MNT$1.95MNT$2.22MNT$2.47M
Range Comune
Range Possibile

Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Lumentum, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in Lumentum in Taiwan raggiunge una retribuzione totale annua di NT$2,468,022. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Lumentum per il ruolo Data Scientist in Taiwan è NT$1,694,151.

