La retribuzione totale Analista di Dati media in Canada presso Lumentum varia da CA$66.4K a CA$94.2K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Lumentum. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025

Retribuzione Totale Media

CA$75.4K - CA$89.3K
Canada
Range Comune
Range Possibile
CA$66.4KCA$75.4KCA$89.3KCA$94.2K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Lumentum, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Dati in Lumentum in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$94,208. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Lumentum per il ruolo Analista di Dati in Canada è CA$66,355.

