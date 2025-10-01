La retribuzione Ingegnere del Software in Salt Lake City Greater Area presso Lucid varia da $102K per year per Software Engineer 1 a $219K per year per Staff Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in Salt Lake City Greater Area mediano year ammonta a $135K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Lucid. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer 1
$102K
$95.4K
$3.5K
$3.2K
Software Engineer 2
$110K
$104K
$3.8K
$1.8K
Senior Software Engineer 1
$138K
$129K
$5K
$4.3K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Lucid, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)
