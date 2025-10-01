Directory Aziendale
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

  • Salt Lake City Greater Area

Lucid Ingegnere del Software Stipendi a Salt Lake City Greater Area

La retribuzione Ingegnere del Software in Salt Lake City Greater Area presso Lucid varia da $102K per year per Software Engineer 1 a $219K per year per Staff Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in Salt Lake City Greater Area mediano year ammonta a $135K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Lucid. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer 1
(Livello Base)
$102K
$95.4K
$3.5K
$3.2K
Software Engineer 2
$110K
$104K
$3.8K
$1.8K
Senior Software Engineer 1
$138K
$129K
$5K
$4.3K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Visualizza 3 Altri Livelli
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Lucid, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Lucid in Salt Lake City Greater Area raggiunge una retribuzione totale annua di $218,837. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Lucid per il ruolo Ingegnere del Software in Salt Lake City Greater Area è $132,200.

