La retribuzione totale Designer di Prodotto media in Korea, South presso Lotte varia da ₩63.36M a ₩90.08M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Lotte. Ultimo aggiornamento: 12/6/2025

Retribuzione Totale Media

$50.7K - $57.7K
Korea, South
Range Comune
Range Possibile
$44.7K$50.7K$57.7K$63.6K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Lotte?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Designer di Prodotto in Lotte in Korea, South raggiunge una retribuzione totale annua di ₩90,081,353. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Lotte per il ruolo Designer di Prodotto in Korea, South è ₩63,362,307.

