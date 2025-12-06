Directory Aziendale
Lotlinx
Lotlinx Data Scientist Stipendi

La retribuzione totale Data Scientist media in Canada presso Lotlinx varia da CA$63.1K a CA$88.2K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Lotlinx. Ultimo aggiornamento: 12/6/2025

Retribuzione Totale Media

$49.7K - $60.2K
Canada
Range Comune
Range Possibile
$45.9K$49.7K$60.2K$64.1K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Lotlinx?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in Lotlinx in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$88,215. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Lotlinx per il ruolo Data Scientist in Canada è CA$63,119.

Altre Risorse

