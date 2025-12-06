Directory Aziendale
Logitech
Logitech Analista di Cybersecurity Stipendi

La retribuzione totale Analista di Cybersecurity media presso Logitech varia da ₹5.45M a ₹7.74M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Logitech.

Retribuzione Totale Media

$70.5K - $83.5K
India
Range Comune
Range Possibile
$62.1K$70.5K$83.5K$88.1K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Logitech, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Cybersecurity in Logitech raggiunge una retribuzione totale annua di ₹7,744,035. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Logitech per il ruolo Analista di Cybersecurity è ₹5,454,494.

Altre Risorse

