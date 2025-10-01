La retribuzione Ingegnere Meccanico in Greater Taipei Area presso Logitech varia da NT$1.74M per year per I3 a NT$2.57M per year per I4. Il pacchetto di retribuzione in Greater Taipei Area mediano year ammonta a NT$1.81M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Logitech. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Logitech, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)