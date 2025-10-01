Directory Aziendale
Logitech
Logitech Ingegnere Meccanico Stipendi a Greater Taipei Area

La retribuzione Ingegnere Meccanico in Greater Taipei Area presso Logitech varia da NT$1.74M per year per I3 a NT$2.57M per year per I4. Il pacchetto di retribuzione in Greater Taipei Area mediano year ammonta a NT$1.81M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Logitech. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
NT$5.09M

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Logitech, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Meccanico in Logitech in Greater Taipei Area raggiunge una retribuzione totale annua di NT$3,215,277. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Logitech per il ruolo Ingegnere Meccanico in Greater Taipei Area è NT$2,185,985.

Altre Risorse