Logitech
  • Stipendi
  • Designer Industriale

  • Tutti gli stipendi Designer Industriale

  • San Francisco Bay Area

Logitech Designer Industriale Stipendi a San Francisco Bay Area

Il pacchetto di retribuzione Designer Industriale in San Francisco Bay Area mediano presso Logitech ammonta a $133K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Logitech. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Logitech
Senior Industrial Designer
Newark, CA
Totale annuo
$133K
Livello
I3
Base
$132K
Stock (/yr)
$1.2K
Bonus
$0
Anni in azienda
9 Anni
Anni esp
10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Logitech?

$160K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Logitech, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Designer Industriale in Logitech in San Francisco Bay Area raggiunge una retribuzione totale annua di $239,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Logitech per il ruolo Designer Industriale in San Francisco Bay Area è $133,200.

Altre Risorse