Loggi Ingegnere del Software Stipendi a Greater Sao Paulo

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Greater Sao Paulo mediano presso Loggi ammonta a R$152K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Loggi. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Loggi
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Totale annuo
R$152K
Livello
L3
Base
R$152K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Loggi?

R$880K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Loggi in Greater Sao Paulo raggiunge una retribuzione totale annua di R$302,208. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Loggi per il ruolo Ingegnere del Software in Greater Sao Paulo è R$162,485.

