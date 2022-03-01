Directory Aziendale
Loadsmart
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Loadsmart Stipendi

Lo stipendio di Loadsmart varia da $38,921 in retribuzione totale all'anno per un Designer di Prodotto nella fascia bassa fino a $88,094 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Loadsmart. Ultimo aggiornamento: 9/16/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ingegnere del Software
Median $71.9K
Manager di Ingegneria del Software
Median $88.1K
Data Scientist
$60.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Designer di Prodotto
$38.9K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Loadsmart, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

Hai una domanda? Chiedi alla community.

Visita la community di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ricevere consigli di carriera e molto altro.

Visita ora!

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Loadsmart è Manager di Ingegneria del Software con una retribuzione totale annua di $88,094. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Loadsmart è $66,098.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Loadsmart

Aziende Correlate

  • Fidelity Investments
  • Vanguard
  • Insureon
  • GEICO
  • Formlabs
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse