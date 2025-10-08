Directory Aziendale
Licious
Licious Ingegnere Software Backend Stipendi a Greater Bengaluru

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere Software Backend in Greater Bengaluru mediano presso Licious ammonta a ₹4.68M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Licious. Ultimo aggiornamento: 10/8/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Licious
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totale annuo
₹4.68M
Livello
Software Development Engineer 3
Base
₹4.56M
Stock (/yr)
₹122K
Bonus
₹0
Anni in azienda
0 Anni
Anni esp
6 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Licious?

₹13.98M

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Software Backend in Licious in Greater Bengaluru raggiunge una retribuzione totale annua di ₹5,008,476. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Licious per il ruolo Ingegnere Software Backend in Greater Bengaluru è ₹4,643,116.

Altre Risorse