Liberty Tax Stipendi

Lo stipendio di Liberty Tax varia da $26,388 in retribuzione totale all'anno per un Contabile nella fascia bassa fino a $51,000 per un Manager di Operazioni di Business nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Liberty Tax. Ultimo aggiornamento: 9/9/2025

$160K

Contabile
$26.4K
Assistente Amministrativo
$31.4K
Manager di Operazioni di Business
$51K

Tecnologo dell'Informazione (IT)
$36.7K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Liberty Tax è Manager di Operazioni di Business at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $51,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Liberty Tax è $34,024.

