LG Ads Ingegnere Software Full-Stack Stipendi a Greater Bengaluru

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere Software Full-Stack in Greater Bengaluru mediano presso LG Ads ammonta a ₹4.84M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di LG Ads. Ultimo aggiornamento: 10/7/2025

Pacchetto Mediano
company icon
LG Ads
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totale annuo
₹4.84M
Livello
L3
Base
₹4.54M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹303K
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
3 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso LG Ads?

₹13.98M

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Software Full-Stack in LG Ads in Greater Bengaluru raggiunge una retribuzione totale annua di ₹6,536,340. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in LG Ads per il ruolo Ingegnere Software Full-Stack in Greater Bengaluru è ₹5,180,077.

