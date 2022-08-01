Lettuce Grow Stipendi

Lo stipendio di Lettuce Grow varia da $109,450 in retribuzione totale all'anno per un Manager di Prodotto nella fascia bassa fino a $125,000 per un Ingegnere del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Lettuce Grow . Ultimo aggiornamento: 11/26/2025