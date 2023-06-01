Directory Aziendale
Let's Highlight
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Let's Highlight Stipendi

Lo stipendio di Let's Highlight varia da $112,200 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $248,750 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Let's Highlight. Ultimo aggiornamento: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Manager di Prodotto
$249K
Ingegnere del Software
$112K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Let's Highlight è Manager di Prodotto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $248,750. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Let's Highlight è $180,475.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Let's Highlight

Aziende Correlate

  • Microsoft
  • Pinterest
  • DoorDash
  • Netflix
  • LinkedIn
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/lets-highlight/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.