Leroy Merlin
Leroy Merlin Stipendi

L'intervallo di stipendi di Leroy Merlin va da $13,127 in compensazione totale all'anno per un Vendite all'estremità inferiore a $114,425 per un Designer di Prodotto all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Leroy Merlin. Ultimo aggiornamento: 8/13/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $35.1K

Ingegnere Software Backend

Product Manager
Median $77.4K
Responsabile Data Science
$27.6K

Data Scientist
$16.1K
Designer di Prodotto
$114K
Vendite
$13.1K
Responsabile Ingegneria Software
$104K
Responsabile Programmi Tecnici
$53.4K
Venture Capitalist
$20.8K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

El rol con mayor salario reportado en Leroy Merlin es Designer di Prodotto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $114,425. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Leroy Merlin es $35,087.

