La retribuzione Ricercatore Scientifico in Northern Virginia Washington DC presso Leidos ammonta a $91.5K per year per T2. Il pacchetto di retribuzione in Northern Virginia Washington DC mediano year ammonta a $94K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Leidos. Ultimo aggiornamento: 10/7/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$91.5K
$91.5K
$0
$0
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
