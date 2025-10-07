La retribuzione Ingegnere Software Full-Stack in United States presso Leidos varia da $84.4K per year per T1 a $233K per year per T6. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $98K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Leidos. Ultimo aggiornamento: 10/7/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
T1
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
