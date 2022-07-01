Directory Aziendale
Leap Services
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Leap Services Stipendi

Lo stipendio di Leap Services varia da $79,849 in retribuzione totale all'anno per un Sviluppo Business nella fascia bassa fino a $277,380 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Leap Services. Ultimo aggiornamento: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Sviluppo Business
$79.8K
Manager di Prodotto
$277K
Ingegnere del Software
$142K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 64
101 64
Manager di Ingegneria del Software
$237K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Leap Services è Manager di Prodotto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $277,380. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Leap Services è $189,766.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Leap Services

Aziende Correlate

  • Uber
  • Dropbox
  • Apple
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/leap-services/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.