Directory delle Aziende
League
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

League Stipendi

L'intervallo di stipendi di League va da $68,665 in compensazione totale all'anno per un Sviluppo Aziendale all'estremità inferiore a $150,750 per un Analista di Cybersicurezza all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di League. Ultimo aggiornamento: 8/12/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Ingegnere del Software
E3 $80.8K
E4 $147K
E5 $146K

Ingegnere Software Backend

Product Manager
Median $120K
Responsabile Ingegneria Software
Median $150K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Sviluppo Aziendale
$68.7K
Copywriter
$70.9K
Legale
$144K
Designer di Prodotto
$116K
Analista di Cybersicurezza
$151K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá League er Analista di Cybersicurezza at the Common Range Average level með árlegum heildarbótum upp á $150,750. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá League er $132,102.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per League

Aziende correlate

  • TechSmith
  • HealthVerity
  • Calendly
  • ATPCO
  • Travelport
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse