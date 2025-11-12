Directory Aziendale
Lead Bank
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Ingegnere Software Backend

Lead Bank Ingegnere Software Backend Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere Software Backend in United States mediano presso Lead Bank ammonta a $193K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Lead Bank. Ultimo aggiornamento: 11/12/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Lead Bank
Software Engineer
Sunnyvale, CA
Totale annuo
$193K
Livello
L4
Base
$185K
Stock (/yr)
$7.8K
Bonus
$0
Anni in azienda
0 Anni
Anni esp
4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Lead Bank?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Software Backend in Lead Bank in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $268,500. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Lead Bank per il ruolo Ingegnere Software Backend in United States è $172,750.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Lead Bank

Aziende Correlate

  • LinkedIn
  • DoorDash
  • Google
  • Airbnb
  • Uber
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse