Lazer Technologies
Lazer Technologies Ingegnere del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Canada mediano presso Lazer Technologies ammonta a CA$203K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Lazer Technologies. Ultimo aggiornamento: 9/25/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Lazer Technologies
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Totale annuo
CA$203K
Livello
Senior
Base
CA$203K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
5 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Lazer Technologies?

CA$225K

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Lazer Technologies in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$261,162. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Lazer Technologies per il ruolo Ingegnere del Software in Canada è CA$196,469.

