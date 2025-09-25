Directory Aziendale
Lazer Technologies
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Designer di Prodotto

  • Tutti gli stipendi Designer di Prodotto

Lazer Technologies Designer di Prodotto Stipendi

La retribuzione totale Designer di Prodotto media in United Kingdom presso Lazer Technologies varia da £81.1K a £114K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Lazer Technologies. Ultimo aggiornamento: 9/25/2025

Retribuzione Totale Media

£87.8K - £102K
United Kingdom
Range Comune
Range Possibile
£81.1K£87.8K£102K£114K
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 3 altri Designer di Prodotto inviis presso Lazer Technologies per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio

£121K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di £22.7K+ (a volte £227K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.


Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso Lazer Technologies?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Designer di Prodotto stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Designer di Prodotto in Lazer Technologies in United Kingdom raggiunge una retribuzione totale annua di £113,505. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Lazer Technologies per il ruolo Designer di Prodotto in United Kingdom è £81,075.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Lazer Technologies

Aziende Correlate

  • Spotify
  • Microsoft
  • Tesla
  • Apple
  • Snap
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse