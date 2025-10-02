Directory Aziendale
Latham & Watkins
Latham & Watkins Legale Stipendi a New York City Area

Il pacchetto di retribuzione Legale in New York City Area mediano presso Latham & Watkins ammonta a $324K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Latham & Watkins. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Latham & Watkins
Legal
New York, NY
Totale annuo
$324K
Livello
L3
Base
$260K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$63.8K
Anni in azienda
0 Anni
Anni esp
2 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Latham & Watkins?

$160K

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Legale in Latham & Watkins in New York City Area raggiunge una retribuzione totale annua di $455,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annuale mediana riportata in Latham & Watkins per il ruolo Legale in New York City Area è $315,000.

