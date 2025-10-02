Directory Aziendale
Landmark Group
Landmark Group Manager di Prodotto Stipendi a Greater Dubai Area

Il pacchetto di retribuzione Manager di Prodotto in Greater Dubai Area mediano presso Landmark Group ammonta a AED 636K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Landmark Group. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Landmark Group
Product Manager
Dubai, DU, United Arab Emirates
Totale annuo
AED 636K
Livello
-
Base
AED 636K
Stock (/yr)
AED 0
Bonus
AED 0
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
12 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Landmark Group?

AED 588K

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Landmark Group in Greater Dubai Area raggiunge una retribuzione totale annua di AED 736,007. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Landmark Group per il ruolo Manager di Prodotto in Greater Dubai Area è AED 666,995.

