Directory Aziendale
Lam Research
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Manager di Programma Tecnico

  • Tutti gli stipendi Manager di Programma Tecnico

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Manager di Programma Tecnico Stipendi a San Francisco Bay Area

Il pacchetto di retribuzione Manager di Programma Tecnico in San Francisco Bay Area mediano presso Lam Research ammonta a $209K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Lam Research. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Lam Research
Technical Program Manager
Fremont, CA
Totale annuo
$209K
Livello
L4
Base
$167K
Stock (/yr)
$22K
Bonus
$20K
Anni in azienda
5 Anni
Anni esp
8 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Lam Research?

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Lam Research, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Manager di Programma Tecnico stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Самый высокий пакет вознаграждения для Manager di Programma Tecnico в Lam Research in San Francisco Bay Area составляет $266,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Lam Research для позиции Manager di Programma Tecnico in San Francisco Bay Area составляет $207,000.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Lam Research

Aziende Correlate

  • Applied Materials
  • KLA
  • NetApp
  • Intel
  • Western Digital
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse