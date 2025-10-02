Directory Aziendale
Lam Research
Lam Research Ingegnere del Software Stipendi a San Francisco Bay Area

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in San Francisco Bay Area mediano presso Lam Research ammonta a $158K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Lam Research. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Pacchetto Mediano
Totale annuo
$158K
Livello
L3
Base
$137K
Stock (/yr)
$7K
Bonus
$14K
Anni in azienda
4 Anni
Anni esp
4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Lam Research?

$160K

Ultimi invii di stipendi
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Lam Research, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Lam Research in San Francisco Bay Area raggiunge una retribuzione totale annua di $227,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Lam Research per il ruolo Ingegnere del Software in San Francisco Bay Area è $126,000.

