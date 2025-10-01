Directory Aziendale
Lam Research
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Designer di Prodotto

  • Tutti gli stipendi Designer di Prodotto

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Designer di Prodotto Stipendi a San Francisco Bay Area

Il pacchetto di retribuzione Designer di Prodotto in San Francisco Bay Area mediano presso Lam Research ammonta a $183K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Lam Research. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Lam Research
Product Designer
Fremont, CA
Totale annuo
$183K
Livello
3
Base
$150K
Stock (/yr)
$13.3K
Bonus
$20K
Anni in azienda
0 Anni
Anni esp
2 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Lam Research?

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Lam Research, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Designer di Prodotto stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Designer di Prodotto in Lam Research in San Francisco Bay Area raggiunge una retribuzione totale annua di $201,583. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Lam Research per il ruolo Designer di Prodotto in San Francisco Bay Area è $164,333.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Lam Research

Aziende Correlate

  • Applied Materials
  • KLA
  • NetApp
  • Intel
  • Western Digital
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse