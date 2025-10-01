Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Ingegnere Meccanico in India mediano presso Lam Research ammonta a ₹2.28M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Lam Research. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Lam Research
Mechanical Technical Lead Engineer
Bengaluru, KA, India
Totale annuo
₹2.28M
Livello
L3
Base
₹2.07M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹207K
Anni in azienda
6 Anni
Anni esp
13 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Lam Research?

₹13.94M

Ultimi invii di stipendi
Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Lam Research, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)



Posizioni Incluse

Manufacturing Engineer

Mechatronics Engineer

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Meccanico in Lam Research in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹2,715,319. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Lam Research per il ruolo Ingegnere Meccanico in India è ₹2,099,653.

