Directory Aziendale
Lam Research
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere Elettrico

  • Tutti gli stipendi Ingegnere Elettrico

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Ingegnere Elettrico Stipendi a San Francisco Bay Area

Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Lam Research. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Retribuzione Totale Media

$120K - $140K
United States
Range Comune
Range Possibile
$104K$120K$140K$149K
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 1 altri Ingegnere Elettrico invii presso Lam Research per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.


Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Lam Research, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere Elettrico stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Elettrico in Lam Research in San Francisco Bay Area raggiunge una retribuzione totale annua di $148,941. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Lam Research per il ruolo Ingegnere Elettrico in San Francisco Bay Area è $104,386.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Lam Research

Aziende Correlate

  • Applied Materials
  • KLA
  • NetApp
  • Intel
  • Western Digital
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse