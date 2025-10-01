Directory Aziendale
Lam Research
Lam Research Data Scientist Stipendi a India

Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Lam Research.

₹13.94M

Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Lam Research, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Data Scientist at Lam Research in India sits at a yearly total compensation of ₹4,742,810. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Data Scientist role in India is ₹3,163,544.

