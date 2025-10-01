Directory Aziendale
Lam Research
  • Greater Bengaluru

Lam Research Data Scientist Stipendi a Greater Bengaluru

₹160K

Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Lam Research, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)



The highest paying salary package reported for a Data Scientist at Lam Research in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹4,742,810. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Data Scientist role in Greater Bengaluru is ₹3,163,544.

