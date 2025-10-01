Directory Aziendale
Lalamove
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

  • Greater Hong Kong Area

Lalamove Ingegnere del Software Stipendi a Greater Hong Kong Area

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Greater Hong Kong Area mediano presso Lalamove ammonta a HK$334K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Lalamove. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Lalamove
Software Engineer
Hong Kong, HK, Hong Kong (SAR)
Totale annuo
HK$334K
Livello
L2
Base
HK$334K
Stock (/yr)
HK$0
Bonus
HK$0
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
1 Anno
Quali sono i livelli di carriera presso Lalamove?

HK$1.25M

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di HK$233K+ (a volte HK$2.33M+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte
Stipendi di Stage

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Ingegnere Software Backend

FAQ

El paquete salarial más alto reportado para un Ingegnere del Software en Lalamove in Greater Hong Kong Area está en una compensación total anual de HKHK$3,493,986. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Lalamove para el puesto de Ingegnere del Software in Greater Hong Kong Area es HKHK$2,412,249.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Lalamove

Aziende Correlate

  • Gett
  • Alpaca
  • Via Transportation
  • Rocket Lawyer
  • Meituan
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse