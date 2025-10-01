Directory Aziendale
Labelbox
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

  • San Francisco Bay Area

Labelbox Ingegnere del Software Stipendi a San Francisco Bay Area

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in San Francisco Bay Area mediano presso Labelbox ammonta a $225K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Labelbox. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Labelbox
Full-Stack Software Engineer
San Francisco, CA
Totale annuo
$225K
Livello
L3
Base
$215K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$0
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Labelbox?

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte
Stipendi di Stage

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Labelbox in San Francisco Bay Area raggiunge una retribuzione totale annua di $281,250. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Labelbox per il ruolo Ingegnere del Software in San Francisco Bay Area è $202,500.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Labelbox

Aziende Correlate

  • Invisible Technologies
  • Vicarious
  • Apollo GraphQL
  • Papa
  • TrustArc
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse