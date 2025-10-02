Directory Aziendale
La Poste
La Poste Ingegnere del Software Stipendi a Greater Paris Area

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Greater Paris Area mediano presso La Poste ammonta a €54.5K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di La Poste. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Pacchetto Mediano
Totale annuo
€54.5K
Livello
L2
Base
€52K
Stock (/yr)
€2.5K
Bonus
€0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso La Poste?

€142K

Ultimi invii di stipendi
Stipendi di Stage

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in La Poste in Greater Paris Area raggiunge una retribuzione totale annua di €69,773. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in La Poste per il ruolo Ingegnere del Software in Greater Paris Area è €51,985.

Altre Risorse