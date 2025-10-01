Directory Aziendale
Kyte
Kyte Ingegnere del Software Stipendi a Munich Metro Region

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Munich Metro Region mediano presso Kyte ammonta a €96.4K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Kyte. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Kyte
Software Engineer
Munich, BY, Germany
Totale annuo
€96.4K
Livello
L3
Base
€96.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anni in azienda
2-4 Anni
Anni esp
2-4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Kyte?

€142K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Kyte in Munich Metro Region raggiunge una retribuzione totale annua di €110,581. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Kyte per il ruolo Ingegnere del Software in Munich Metro Region è €95,824.

