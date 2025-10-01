La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso Kyndryl varia da $128K per year per Band 6 a $193K per year per Band 9. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $122K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Kyndryl. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Band 6
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
